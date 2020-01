Presentazione Galaxy S20 e Fold 2 anticiperà il MWC, è ufficiale (Di domenica 5 gennaio 2020) Presentazione Galaxy S20 e Fold 2 l’11 febbraio prossimo a San Francisco, è ufficiale. Samsung afferma che saranno presentati “dispositivi innovativi” senza specificare quali.Dunque, confermata l’intenzione di anticipare il Mobile World Congress di Barcellona che si terrà a partire dal 24 dello stesso mese e il video apparso in rete solo ieri si è rivelato autentico.Appuntamento per l’evento “unpacked” alle 11 del mattino, ora del Pacifico, con Presentazione trasmessa in diretta in streaming tramite i canali social e il sito Samsung.Presentazione Galaxy S20 e Fold 2 l’11 febbraioContinuiamo a chiare i prossimi top sudcoreani come Galaxy S20 anche se non ci sono ufficializzazioni in merito, solo un post su Twitter di un noto leaker, IceUniverse.Se ne sono dette davvero tante sui prossimi top di gamma attesi dal produttore sudcoreano, il ... Leggi la notizia su pantareinews

