Morto Franco Ciani, l’ex moglie Anna Oxa: ‘Non credo si sia suicidato’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Franco Ciani, 62 anni, musicista, cantante autore e produttore, primo marito di Anna Oxa si è tolto la vita. Il corpo è stato trovato dal personale di un albergo di Fidenza venerdì mattina. Suicidio Franco Ciani, i dubbi di Anna Oxa Anna Oxa e Franco Ciani si sposarono giovanissimi nel 1982 e rimasero marito e moglie per quasi 10 anni. Per lei lui scrisse Tutti i brividi del mondo e Ti lascerò (cantato da Fausto Leali e Oxa, vinse il Festival di Sanremo 1989). Sentita dal Corriere della Sera la cantante ha però espresso dei dubbi “Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei”. Franco Ciani, i motivi del gesto in un biglietto A ritrovare il corpo del musicista è stata la cameriera. La morte, secondo le prime notizie riportate dal Corriere della Sera, sarebbe avvenuta la sera ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa - repubblica : È morto il musicista Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa, oberato dai debiti si è suicidato [aggiornamento delle 11… - Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa -