Milan-Sampdoria, attesa per l’esordio di Ibrahimovic: live su Sky (Di domenica 5 gennaio 2020) Milan-Sampdoria è una sfida tra due squadre che hanno assoluta necessità di punti per migliorare una classifica che è al momento deficitaria per gli obiettivi di entrambe. L’attesa per la gara è certamente forte, alimentata anche dal ritorno in rossonero do Zlatan Ibrahimovic, un rinforzo importante non solo per il reparto d’attacco ma anche per … L'articolo Milan-Sampdoria, attesa per l’esordio di Ibrahimovic: live su Sky Leggi la notizia su calcioefinanza

DiMarzio : Dubbio sciolto e in aumento le chance di impiego dal primo minuto per #Ibrahimovic in #MilanSampdoria - DiMarzio : 'Mi piace tantissimo e sta bene. Contro la #Sampdoria dal 1'? Se è convocato...' #Milan, le parole di #Pioli su… - marcovarini : RT @86_longo: ??Più #Piatek che #Ibrahimovic dal 1' contro la #Sampdoria. #Milan -