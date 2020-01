Le città incassano il 37% delle multe: a Catania non le paga (quasi) nessuno (Di domenica 5 gennaio 2020) È una fotografia impietosa quella fatta da Il Sole24Ore che documenta, numeri alla mano, come l’evasione delle multe sia un vero e proprio problema per i comuni italiani, soprattutto al Centro e al Sud Italia. Un peso enorme che grava sulle loro spalle. Nel 2018, per esempio, i comuni avrebbero dovuto incassare 1,63 miliardi di euro e, invece, hanno recuperato appena 605 milioni. Cioè il 37,1% del previsto. A Catania incassato il 5,3% delle multe Maglia nera per la città di Catania che, su 31,6 milioni di euro dovuti per accertamenti e infrazioni, ne ha incassati appena 1,6 milioni, ovvero il 5,3% del totale. Una percentuale ridicola, in una città nella quale più della metà dei residenti non paga la tassa sui rifiuti (al centro e nelle isole la percentuale di evasione è del 30%, ndr), per stessa ammissione del sindaco Salvo Pogliese. Il comune di Catania avrebbe bisogno di ... Leggi la notizia su open.online

Cangiu47 : La lotta all’evasione inciampa sulle multe: le città incassano solo il 37 per cento -