La storia di Arturo Mariani, il giovane romano nato con una gamba sola (Di domenica 5 gennaio 2020) A Domenica In al centro di un’intensa intervista di Mara Venier la storia di Arturo Mariani, giovane sportivo e scrittore romano nato con una gamba sola. Il ragazzo racconta la sua storia nello studio del programma di Rai 1: una storia di forza e coraggio, di desiderio di lottare e grande amore per la vita e tutto quello che può offrire, bello o brutto che sia. Arturo, esempio di coraggio e determinazione Arturo Mariani, giovane ragazzo di Roma, è ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In. Scrittore e grande sportivo, il ragazzo ha alle spalle una storia incredibile che decide di ripercorrere nel programma di Rai 1. nato con una gamba sola, Arturo ha comunque deciso di affrontare la vita come se fosse un match continuo: ha praticato numerosi sport ed è diventato anche scrittore. Fondamentale per il ragazzo è la presenza nella sua vita dei genitori, che gli hanno insegnato ad ... Leggi la notizia su thesocialpost

