Inzaghi: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Dovremo analizzare il gol preso” (Di domenica 5 gennaio 2020) La Lazio vince anche contro il Brescia, portando a casa nove vittorie di fila. Al termine della partita ha parlato l’allenatore, Simone Inzaghi. “La nostra prima cosa è cercare di crescere giorno dopo giorno. Ora è normale con queste vittorie e con due trofei in sei mesi aspettarsi di più. Cercheremo di andare avanti con questo passo. Vogliamo centrare questa Champions che ci manca”. Sulla partita: “Penso che la squadra ci abbia creduto fino alla fine, sapevamo quanto fosse difficile. Nel secondo tempo, in superiorità, dovevamo muovere più veloce la palla ma il campo era ghiacciato e non era facile. Dovremo analizzare il gol preso, lavorando sui difetti che abbiamo. Questa era una classica partita trappola, il Brescia è squadra organizzata e con un bravissimo allenatore”. Il problema, ha dichiarato, è che la squadra prende troppi gol “Prendiamo gol ... Leggi la notizia su ilnapolista

