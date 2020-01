Haftar fa il Trump. Raid aereo all'Accademia di Tripoli causa una strage (Di domenica 5 gennaio 2020) La battaglia per Tripoli di Khalifa Haftar, divenuta una “guerra santa” per difendere la Libia da una preannunciata invasione turca, vive una delle sue pagine più sanguinose. Un Raid aereo delle forze del generale contro l’Accademia militare di Tripoli ha causato una strage di cui non si conosce ancora del tutto la gravità: almeno una trentina di morti e altrettanti i feriti, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere anche il doppio stando a quanto rivendicato dalla propaganda dell’uomo forte della Cirenaica.Ci sarebbero almeno 28 morti e una ventina di feriti. Il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli riconosciuto dalla comunità internazionale ha chiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite “per discutere delle atrocità e dei crimini di guerra di Haftar a seguito del Raid ... Leggi la notizia su huffingtonpost

