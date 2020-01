FORMAZIONI Roma Torino: gioca Florenzi, confermato Verdi (Di domenica 5 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Roma Torino Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Torino, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/2020. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi Mancini Smalling Kolarov; Diawara Veretout; Zaniolo Pellegrini Perotti; Dzeko. All. Fonseca. Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

