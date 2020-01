Dakar 2020 oggi in tv, prima tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Jeddah-Al Wajh (Di domenica 5 gennaio 2020) Scatta ufficialmente la Dakar 2020. La 42esima edizione della corsa più dura del mondo prenderà il via con il prima tappa, la Jeddah > Al Wajh di 433 chilometri e 319 di prove speciali per un totale di 752. Si parte, dunque, con il primo stage che ci porterà verso l’arrivo di Qiddiyah del 17 gennaio. Inizieremo a capire come i protagonisti delle varie categorie si adatteranno a questo nuovo percorso dato che, dopo diversi anni in Sud America, il terreno di sfida sarà quello della Arabia Saudita. IL percorso La giornata prenderà il via da Jeddah, che si affaccia sulla costa del Mar Rosso, quindi punterà verso nord, proseguendo sempre sulla costa. Arrivando a Ra’s Nasturah dove scatterà la gara vera e propria, nella regione tra Al Madinah e Makkah e quindi raggiungendo la zona di Yanu an Nakhi. A questo punto il percorso punterà nuovamente verso il Mar Rosso presso ... Leggi la notizia su oasport

