Caos a Sanremo: l’esclusione discussa in commissione vigilanza Rai (Di domenica 5 gennaio 2020) Caos a Sanremo, insieme al Festival ecco la sua first lady: la polemica. Frenato Amadeus, direttore artistico, che aveva spinto per avere Rula Jebreal tra le conduttrici del festival. Con le nomine all’orizzonte, insomma, non si poteva fallire. Anche questa volta la Rai ha fatto parlare di se nel mezzo di una polemica, protagonisti questa … L'articolo Caos a Sanremo: l’esclusione discussa in commissione vigilanza Rai proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

PDarK77 : Scusate! sarò franco! Con il parlamento nel caos, le città pure, la PA idem, la sanità al collasso, le forze dell'o… - ESCitaNotizie : Retrospettiva Sanremo: dal caos dei primi anni Duemila all´ingresso dei talent show - eurovision_it : Retrospettiva Sanremo: dal caos dei primi anni Duemila all´ingresso dei talent show -