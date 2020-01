Brescia, investe il cognato dopo una rissa: “Guidavo io, ma non volevo ammazzarlo” (Di domenica 5 gennaio 2020) dopo un litigio particolarmente violento con il cognato, prende il suo suv, lo insegue e lo travolge, uccidendolo. Interrogato dal pm, dichiara la non volontarietà dell’incidente: ma ci sono forti dubbi sulla sua versione. “Ero io al volante, ma non volevo ucciderlo. volevo solo chiarire”. Questa, in sintesi, la dichiarazione di Renat Hazovic, 28enne rom … L'articolo Brescia, investe il cognato dopo una rissa: “Guidavo io, ma non volevo ammazzarlo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

