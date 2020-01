Zeman: “Il Napoli di Sarri è irripetibile, non può riprodurlo alla Juventus” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport ospita un’ampia intervista a Zeman, a firma Antonio Giordano. Quando parla della Juve di Sarri e della fatica che fa la squadra bianconera a sposare il gioco del suo nuovo allenatore, Zeman chiama in causa anche il Napoli. «Neanche al Chelsea è stato possibile riprodurre il modello-Napoli. Ma quella era una squadra diversa, nella quale si fondeva la magia degli interpreti. E non si ritrovano calciatori così compatibili tra di loro da esaltarsi tutti assieme. Il Napoli non va preso come esempio, perché resta quasi unico nel suo genere». Dà ragione ad Allegri quando dice che in Italia mancano i dirigenti. «E sento di condividere il suo pensiero, perché corrisponde a quello che diceva: se dipendesse esclusivamente dal cosiddetto potere economico, sarebbe semplice, basterebbe spendere, spendere, spendere. E invece bisogna saperlo fare, avendo consapevolezza di ... Leggi la notizia su ilnapolista

