VAR, Rosetti: «Tecnologia indispensabile ma non deve alterare la fluidità del gioco» (Di sabato 4 gennaio 2020) Var, il supporto tecnologico è in continuo cambiamento. Ecco cosa ne pensa l’ex arbitro Rosetti sulle nuove regole Il fuorigioco di millimetri non potrà più essere sanzionato dal Var. Questo è quello che ha deciso l’Ifab. L’ex arbitro Rosetti, in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua in merito. VAR – «La Var si avverte soprattutto quando non c’è. Dai sedicesimi sarà anche in Europa League. E tutta la Champions, Euro 2020, Euro e finale di Champions donne. Un lavoro enorme. La Var è indispensabile, garante di giustizia, però non deve alterare spirito e fluidità del gioco. Vogliamo interventi Var solo quando le immagini evidenziano un chiaro errore, non per ri-arbitrare le partite. Altrimenti meglio la decisione del campo». FUORIgioco – «Sulle situazioni chiare ed evidenti la Tecnologia è ormai risolutoria, vedi il quarto ... Leggi la notizia su calcionews24

