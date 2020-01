Sulla Gregoretti la difesa di Salvini fa acqua da tutte le parti. L’ex ministro tira in ballo Conte. Ma tra i due non c’è stato nessun sms (Di sabato 4 gennaio 2020) Sostiene il coinvolgimento dell’intero Esecutivo Sulla vicenda della nave Gregoretti, L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nel documento difensivo presentato ieri mattina in Giunta per le elezioni e l’immunità al Senato, che dovrà decidere Sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti avanzata dal tribunale dei ministri di Catania. A provarlo, secondo il leader della Lega sarebbero sette e-mail, scambiate tra il 26 luglio e il 2 agosto tra alti funzionari di Palazzo Chigi, Farnesina e Viminale per sbrogliare il nodo della distribuzione dei 131 migranti a bordo del pattugliatore della Guardia Costiera che rimase per giorni ormeggiato nel porto di Augusta. L’allora ministro dell’Interno era stato perentorio: nessuno sarebbe dovuto sbarcare prima che l’Ue non avesse dato indicazione Sulla distribuzione dei migranti. Ma nelle 30 pagine di ricostruzione minuziosa ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

LegaSalvini : SALVINI SULLA NAVE GREGORETTI ACCUSA CONTE: «APPOGGIAVA LA MIA LINEA, ECCO LE 7 MAIL CHE LO PROVANO» - LegaSalvini : ???? Pronta la memoria difensiva di Salvini sulla Gregoretti: 'Mi arrestino, non me ne frega niente' - fattoquotidiano : CASO GREGORETTI Al Senato la memoria difensiva sul mancato sbarco di migranti a luglio. Lui: “Mi sento Silvio Pelli… -