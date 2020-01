Statali, nuove pagelle con 15 indicatori: contano anche le spese per le bollette (Di sabato 4 gennaio 2020) ROMA Al debutto 15 nuovi indicatori per valutare le performance degli Statali che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero porre un freno alle promozioni a pioggia. Il governo giallorosso e la ministra... Leggi la notizia su ilmessaggero

antenore_3 : Possiamo ipotizzare che tale regalia di soldi e posti di lavoro statali inutili, siano il meccanismo per vincere le… - bista92 : @TeresaOlaltra Creando un senato come dopolavoro e sforbiciano appena la camera insieme a decenni di conflitti d’at… - Paolo11351079 : @BelpietroTweet Bel governo : assistenzialismo, reddito di cittadinanza, soldi a pioggia per progetti fantasmi, nuo… -