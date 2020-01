Saldi in Campania al via, ma a Napoli non ci sono file davanti ai negozi (Di sabato 4 gennaio 2020) sono partiti oggi i Saldi in Campania, con sconti da un minimo del 30%: a Napoli non si sono registrate file davanti ai negozi. sono partiti oggi i Saldi in Campania. Gli sconti partono da un minimo del 30%, ma c’è una certa timidezza da parte degli acquirenti. In molti, infatti, aspettano ulteriori ribassi, anche … L'articolo Saldi in Campania al via, ma a Napoli non ci sono file davanti ai negozi proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

campania_ves : Saldi, file solo nei centri commerciali - AldoSeverino63 : Al via i saldi in Campania.Partono sabato 4 gennaio per concludersi il 3 marzo. - maxnoviello : A partire da oggi 4 gennaio 2020 fino al 3 marzo partono i Saldi in Campania - -