Ragazza violentata la notte di Capodanno, il commento del consigliere: “Se l’è cercata” (Di sabato 4 gennaio 2020) “La violentata è salita lungo la stradina sterrata verso il castello e si è incautamente fermata a fare foto della piazza. Così è stata comodamente aggredita e violentata, visto il rumore che copriva l’aggressione. In poche parole, se l’è cercata. Lungi da me giustificare l’aggressione, che è da punire”. Questa la frase pubblicata da Giovanni Candusso, consigliere comunale di San Daniele del Friuli, ex leghista, in merito ad un articolo sulla violenza sessuale avvenuta a Capodanno e postato sulla pagina Facebook dell’emittente televisiva locale “Telefriuli”. Parole durissime, tanto che il commento è stato segnalato anche da altri utenti e poi cancellato. Parole da cui si è dissociato il sindaco della cittadina collinare Pietro Valent: (Continua…) “Non vi può essere – scrive su Facebook – nessuna giustificazione, nessuna ... Leggi la notizia su howtodofor

