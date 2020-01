MotoGP, Valentino Rossi: “Casey Stoner il più forte di tutti, non avevamo un gran rapporto” (Di sabato 4 gennaio 2020) Valentino Rossi si sta preparando per essere protagonista nel 2020, il Dottore ha più volte dichiarato che se non sarà competitivo nelle prime gare della nuova stagione allora annuncerà il ritiro e appenderà il casco al chiodo al termine dell’anno appena incominciato. Il 40enne cercherà di dire la sua ancora una volta in sella alla Yamaha e proverà a esprimersi nel miglior modo possibile per non dovere abbandonare la scena, nel frattempo il nove volte Campione del Mondo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Casey Stoner, suo grande rivale con cui ingaggiò duelli al cardiopalma tra cui quello celeberrimo al cavatappi di Laguna Seca nel 2008: “Ho letto che Casey soffre di stanchezza cronica. Brutto. Un vero problema. Casey ha sempre guidato al limite, anche quando la moto non era a posto. Lo ringrazio molto per i complimenti che mi ha ... Leggi la notizia su oasport

