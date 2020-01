Made in Italy, Coldiretti: record di 3,5 miliardi a fine anno sulle tavole estere (Di sabato 4 gennaio 2020) È record storico per il Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l’export di vini, spumanti, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale Made in Italy che solo per il mese di Natale e Capodanno raggiunge i 3,5 miliardi di euro, in aumento del 7%. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti sulla base delle proiezioni relative al mese di dicembre 2019 su dati Istat del commercio estero. Ad aumentare- sottolinea la Coldiretti- è il valore delle esportazioni di tutti i prodotti più tipici delle feste di fine anno, dallo spumante al vino, dai tortellini e cappelletti fino ai dolci e panettoni, ma crescono anche salumi e i formaggi. Tra i grandi protagonisti del cibo Made in Italy sulle tavole straniere si conferma lo spumante che, grazie a un aumento in valore del 4%, fa segnare un nuovo record, in linea con la crescita dell’intero ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

