L’idrogeno non c’entra niente con i gas serra. No, in effetti c’entra un tubo (Di sabato 4 gennaio 2020) In California si torna a puntare su una fonte energetica a zero carbonio, di moda qualche anno fa: potrebbe diventare la regina dell’automotive (e non solo) e dare nuova vita alle condutture dei vecchi impianti a gas o petrolio Leggi la notizia su lastampa

