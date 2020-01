Licia Nunez: età, altezza, peso, marito e figli (Di sabato 4 gennaio 2020) Licia Nunez è un’attrice italiana nota per essere una delle protagoniste della fiction ‘’Le tre rose di Eva’’. La sua carriera inizia prestissimo, quando a soli diciassette anni posa come fotomodella. Ma quella non è la sua strada e decide di studiare per diventare attrice. Dal 2000 al 2003 studia recitazione, prima a Tolosa presso l’Università d’Arte Drammatica “Le Mirail”, poi con Beatrice Bracco presso il Teatro Blu di Roma. Recita in diversi spot pubblicitari e cortometraggi. Il suo debutto sul grande schermo è nel 2003 nel film Alla fine della notte di Salvatore Piscicelli. L’anno seguente recita nel film Balletto di guerra di Mario Rellini, mentre nel 2007 è la protagonista Valentina nella pellicola “E guardo il mondo da un oblò” diretto da Stefano Calvagna. Licia Nunez è nota anche per le sue apparizioni in televisione. Ha recitato nella fiction ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Caustica_mente : Scusate ma di seguito i nomi BOH/NO/MACHI/MABASTA: Paola DB Licia Nunez Aristide Malnati I 4 ex GF Andrea Montovoli… - Caustica_mente : Rita Rusic Antonella Elia Adriana Volpe Clizia Incorvaia Paola Di Benedetto Licia Nunez Fernanda Lessa Pago Michele… - ilgiomba : Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Pago, Adriana Volpe, Rita Rusic, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Paola Di Bened… -