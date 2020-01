Iran: fonti Difesa, ‘Italia sospende addestramento forze Iraq insieme a partner’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – L’Italia ha sospeso “in linea con la coalizione” la missione di addestramento delle truppe irachene. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti del ministero della Difesa. Si tratta, si specifica, di “una delle misure di sicurezza decise ieri”, dopo il raid a Baghdad nel quale è rimasto ucciso il generale Iraniano Qassem Soleimani. La missione, “una volta stabilizzata la situazione, verrà ripresa quanto prima”, si spiega. L'articolo Iran: fonti Difesa, ‘Italia sospende addestramento forze Iraq insieme a partner’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

