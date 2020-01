Il 2020 della regina Elisabetta II inizia all'insegna degli eredi - (Di sabato 4 gennaio 2020) Novella Toloni La famiglia reale ha scelto di cominciare il nuovo decennio con una fotografia inedita della regina Elisabetta II e dei suoi tre successori L'anno che si è appena concluso non è certo stato uno dei migliori per la famiglia reale travolta da scandali e bersagliata dalla stampa. La regina Elisabetta II ha scelto, però, di celebrare l'inizio del nuovo anno con un post social emblematico, che la immortala al fianco dei suoi tre eredi diretti: il principe Carlo, il principe William e il principe George. La sovrana ha scelto di entrare nel nuovo decennio con un messaggio chiaro: nel corso dei prossimi dieci anni (alla fine dei quali la regina avrà 104 anni) uno dei tre successori prenderà il suo posto. La Royal Family ha vissuto un decennio ricco di cambiamenti, tra scandali e lieti eventi. I matrimoni del principe William e del principe Harry, la nascita dei ... Leggi la notizia su ilgiornale

juventusfc : UFFICIALE | Dejan Kulusevski è un giocatore della Juventus! ?? - matteorenzi : Il 2020 della politica italiana è iniziato con sterili discussioni da cortile. Quello che sta accadendo in Libia e… - virginiaraggi : #StradeNuove non si ferma e inaugura il 2020 con via Aurelia. Dall’8 gennaio inizieranno i lavori su questa importa… -