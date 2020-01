Francia, pugnala passanti e ne uccide uno: colpito a morte dalla polizia. “Ha gridato allah akbar” (Di sabato 4 gennaio 2020) I fatti nel primo pomeriggio di ieri 3 gennaio a VilleJuif, cittadina di circa 50 mila abitanti dell’Ile de France, alle porte di Parigi. Il presunto assalitore è stato subito intercettato dalla polizia. colpito da da almeno tre colpi di pistola sparati da alcuni agenti, sarebbe morto sul posto. Feriti anche due agenti. Terrore per le strade di VilleJuif, cittadina di circa 50 mila abitanti dell’Ile de France, alle porte di Parigi, dove un uomo ha tentato di pugnalare alcune persone in strada, prima di essere intercettato e ucciso dalla polizia. i. Secondo Le Parisien, uno dei colpiti sarebbe morto e due feriti sarebbero gravissimi. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio del 2 gennaio nei pressi del parco Hautes Bruyères, non distante da un supermercato. L’assalitore, armato di coltello, ha cercato di colpire almeno persone scelte a caso. È stato subito neutralizzato dalla polizia. ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

