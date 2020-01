Dracula: su Netflix in streaming da oggi! (Di sabato 4 gennaio 2020) Dracula arriva su Netflix dal 4 gennaio 2020: disponibile in streaming la la nuova miniserie originale nata dagli stessi creatori di Sherlock. Dracula arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della miniserie creata dalle stessi menti dietro Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss. Dracula è stata trasmessa nel Regno Unito in tre serate consecutive dalla BBC a partire dal 1° gennaio, e arriva oggi su Netflix, appena conclusa la messa in onda oltremanica. Il protagonista è l'attore Claes Bang nell'iconico ruolo di Dracula, ispirato ai romanzi di Bram Stoker. La miniserie inglese si aprirà in Transylvania nel 1897 mentre il Conte progetta di trasferirsi nella Londra vittoriana. Nel cast troviamo John Heffernan, Joanna ... Leggi la notizia su movieplayer

