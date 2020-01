Calciomercato Atalanta, si guarda in casa Samp per sostituire Barrow (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato Atalanta, il club orobico guarda in casa Samp per sostituire Barrow con un altro elemento sul fronte offensivo Musa Barrow è sempre più vicino al trasferimento al Bologna. Le parti stanno lavorando all’intesa ormai da giorni e, nelle prossime ore, dovrebbe definirsi il passaggio dell’attaccante gambiano in rossoblù. E così l’Atalanta potrebbe sostituirlo nella rosa di Gasperini con un altro elemento offensivo. Si tratta di Gianluca Caprari, per il quale – secondo La Gazzetta dello Sport – non viene però presa in considerazione l’ipotesi dell’arrivo dalla Samp con la formula del prestito secco. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

