Brescia, investito e ucciso dopo una rissa nel campo nomadi: si indaga per omicidio (Di sabato 4 gennaio 2020) Mistero a Brescia: un uomo di 35 anni è stato prima travolto da un’auto, poi ucciso dopo aver avuto una lite nei pressi di un campo nomadi. La procura indaga per omicidio. Poco chiara è risultata agli inquirenti la morte di un uomo 35 anni investito e ucciso da un’auto a Brescia, nei pressi della … L'articolo Brescia, investito e ucciso dopo una rissa nel campo nomadi: si indaga per omicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

giuno73 : RT @ultimenotizie: È stato investito e ucciso per vendetta un 35enne travolto a #Brescia. I CC hanno scoperto come la vittima avrebbe litig… - carlokarl : Uno zingaro a Brescia ha investito e ucciso un altro zingaro con un grosso SUV....io il SUV non me lo posso permettere...LORO invece??? - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: È stato investito e ucciso per vendetta un 35enne travolto a #Brescia. I CC hanno scoperto come la vittima avrebbe litig… -