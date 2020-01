Austria, i Verdi approvano il programma di governo con i Popolari: plebiscito col 98% di sì. Piano fiscale per misure di tutela ambientale (Di sabato 4 gennaio 2020) I Verdi danno dato l’ok al governo con i Popolari del premier Sebastian Kurz. Il programma del nuovo esecutivo di coalizione ha ricevuto il via libera dall’assemblea del partito: il 98,13 per cento si è espresso in modo favorevole. L’alleanza, mai verificatasi in precedenza, era già stata approvata dalla base del Partito popolare. Werner Kogler, leader dei Verdi, ha chiesto di mettere da parte le preoccupazioni e vedere l’opportunità di promuovere progressi, come la riduzione della povertà infantile, l’aumento della trasparenza del governo e la lotta al cambiamento climatico. Ha sottolineato che mesi di negoziati con l’Oevp hanno già prodotto un piano per la riforma fiscale del 2021, che prevede misure di protezione ambientale. I Verdi vogliono tra l’altro che l’Austria diventi neutrale al carbone entro il 2040, un decennio prima dell’obiettivo dell’Unione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

PaoloGentiloni : In arrivo due nuovi governi. Popolari e Verdi in #Austria e Socialisti con Podemos in #Spagna. Mi aspetto molto, grandi discussioni incluse - fattoquotidiano : Austria, i Verdi approvano il programma di governo con i Popolari: plebiscito col 98% di sì. Piano fiscale per misu… - you_trend : ?? ???? Austria, raggiunto l'accordo tra ÖVP e Verdi per un governo di coalizione. Il cancelliere sarà ancora Sebastia… -