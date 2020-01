Anticipazioni Trono Over, Gianni Sperti caccia Armando Incarnato da Uomini e Donne (Di sabato 4 gennaio 2020) Ennesimo colpo di scena all'Over di UeD: Gianni Sperti ha smascherato definitivamente Armando Incarnato svelando che il cavaliere avrebbe iniziato a frequentare una donna fuori dalla trasmissione. Armando è stato così costretto a lasciare il programma, proprio come già accaduto a Juan Luis Ciano. Leggi la notizia su tv.fanpage

ItaTvfan : Anticipazioni Uomini e donne Trono Over. Armando Incarnato cacciato, Juan non ritorna. - BlogUomini : Anticipazioni Uomini e donne Trono Over. Armando Incarnato cacciato, Juan non ritorna. - Novella_2000 : Anticipazioni Trono Over Uomini e donne del 3 gennaio: Armando Incarnato cacciato! -