Uno Bianca, Alberto Savi ha ottenuto un permesso premio a Natale. Protestano i familiari delle vittime (Di venerdì 3 gennaio 2020) Alberto Savi, uno dei componenti della banda della Uno Bianca, condannato all’ergastolo, ha usufruito di un permesso premio a Natale. Ha destato scalpore la notizia del permesso premio concesso a Alberto Savi, uno dei componenti della banda della Uno Bianca. permesso premio a Natale Alberto Savi ha infatti ottenuto un permesso premio durante le vacanze di Natale, trascorse con i familiari. Non è la prima volta che il più giovane dei fratelli usufruisce di un beneficio. Era già successo nell’aprile del 2018 quando aveva ottenuto tre giorni e mezzo di permesso per le feste, con la possibilità di uscire a pranzo il giorno di Pasqua. E ancor prima nel 2017, quando gli furono concesse dodici ore da trascorrere in una comunità protetta. “Sta continuando in maniera regolare i permessi premio – ha spiegato l’avvocato Anna Maria Marin – e il suo ... Leggi la notizia su newsmondo

Fangareggi : RT @24emilia: Banda Uno Bianca, permesso ad Alberto Savi per le feste di Natale | 24Emilia - bianca_log : Non avrei saputo dirlo meglio. Che bella la felicità degli altri, specie quando è uno sprone a raggiungere gli stes… - cronacacampania : Fecero 24 omicidi e ferirono 100 persone, uno dei killer della “Uno bianca” in permesso premio -