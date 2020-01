Spinoff di Arrow, ecco i dettagli sullo show pronto a raccogliere l'eredità della serie (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ormai manca poco, il 28 gennaio 2020 su The CW andrà in onda la decima e ultima puntata dell'ottava stagione di Arrow, finale assoluto della serie che 8 anni fa fece partire l'universo delle serie tv DC Comcis-Warner Bros su The CW prodotte dal prolifico Greg Berlanti. La serie, che probabilmente in primavera vedremo anche in Italia sui canali Premium Action e Infinity in streaming, ripartirà negli Stati Uniti il 14 gennaio con la quarta ora del crossover Crisi nelle Terre Infinite partito prima di Natale e che ha visto coinvolte le diverse serie tv dell'universo denominato Arrowverse, The Flash, Batwoman, Supergirl e si concluderà con Legends of Tomorrow.Ma il mondo di Arrow, l'universo televisivo DC non si fermerà con la chiusura del suo "fondatore". Oltre alle serie tv già in essere, nei mesi scorsi è stato annunciato l'arrivo di un nuovo Spinoff della serie questa volta dedicato ... Leggi la notizia su blogo

SerieTvserie : Spinoff di Arrow, ecco i dettagli sullo show pronto a raccogliere l'eredità della serie - dituttounpop : Arrivano i primi dettagli sul pilot dello spinoff di #Arrow con Mia Smoak, Laurel Lance e Dinah Drake che andrà in… - Hazzabbracciami : @theartofdrawin4 Sii??sto guardando lo spinoff legacies, ANCHE se ora è in pausa. Comunque ho iniziato Arrow sono al 5 episodio -