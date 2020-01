Sardegna: sbarcati 38 migranti, già trasferiti in centro di accoglienza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono in tutto 38 i migranti provenienti dal nord Africa e sbarcati nelle ultime nel sud della Sardegna. Un primo gruppo è stato avvistato a Piscinnì, comune di Domusdemaria, nel Sulcis, in seguito ad una segnalazione telefonica fatta alla Questura di Cagliari. A quel punto, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Comando compagnia Carabinieri di Carbonia e delle Stazioni di Cortoghiana e Teulada si sono messi sulle tracce dei migranti, che sono stati rintracciati nel giro di circa due ore. Sette persone sono state individuate presso località Porto Budello, in comune di Teulada, mentre altri cinque nei pressi di una pizzeria ad alcuni chilometri di distanza. Alarm Phone: disperso barcone con 45 migranti a bordo Un’imbarcazione avvistata martedì con il motore in avaria è letteralmente sparita dai radar: si teme per la vita dei 45 ... Leggi la notizia su blogo

OdorizziAlex : RT @annaros70527446: #Zingaretti Migranti, primi sbarchi del 2020 in Sardegna: 38 algerini soccorsi nella zona del Sulcis Non ancora trovat… - giogiolitti2 : @_clatopgun @francescatotolo Altri 40 sbarcati, il bilancio sale ad ottanta. Quasi tutti algerini. - zazoomnews : Migranti: 38 sbarcati in Sardegna continua l’invasione col governo giallorosso - #Migranti: #sbarcati #Sardegna -