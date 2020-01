NBA 2020, i risultati della notte (3 gennaio): vincono Clippers e Mavericks, Gallinari aiuta i Thunder contro gli Spurs privi di Belinelli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nove partite sono andate in scena in questa notte NBA, con tante tra le franchigie che stanno cercando di ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa stagione impegnate. Andiamo a scoprire che cos’è successo lungo i parquet d’America, là dove viene ancora osservato il ricordo di David Stern, scomparso nel primo giorno dell’anno. vincono a fatica gli Charlotte Hornets in casa dei Cleveland Cavaliers: il 106-109 finale racconta di un recupero dal -7 dell’intervallo nei due quarti finali grazie ai 30 punti di Terry Rozier e ai 16 con 11 rimbalzi di Devonte’ Graham, mentre ai Cavs non bastano i 21 di Collin Sexton e i 17 di Cedi Osman. A dare ai Denver Nuggets il 116-124 sugli Indiana Pacers, invece, è una gran prestazione in uscita dalla panchina di Michael Porter Jr., autore di 25 punti, con Jamal Murray e Nikola Jokic a 22. Per i Pacers 30 di Jeremy Lamb e 21 di Myles ... Leggi la notizia su forzazzurri

