Meteo, in arrivo una Befana 2020 gelida (Di venerdì 3 gennaio 2020) Brutte notizie per il Meteo della Befana 2020. Una nuova ondata di gelo è in arrivo sull'Italia per l'Epifania. Dopo la lieve risalita delle temperature a San Silvestro per effetto della prevalenza dell'alta pressione sul Mediterraneo, il primo fine settimana del 2020 si annuncia più freddo. Tuttavia, rispetto alle previsioni di qualche giorno fa, non sono attese nevicate in pianura. L'arrivo dell'inverno vero e proprio é rimandato alla prima decade di gennaio quando il vortice polare farà sentire tutti i suoi brividi sulla penisola italiana portando la neve anche a bassa quota e in pianura con un rapido crollo delle temperature. Al momento le temperature sono al di sopra della media stagionale e i cieli soleggiati, ma nel fine settimana cominceranno a sentirsi al Nord le avvisaglie dell'anticiclone in arrivo con una maggiore copertura nuvolosa. Alle nubi al Nord e sui settori terrenici ... Leggi la notizia su gqitalia

TgrRaiPuglia : Freddo in arrivo all'Epifania, ma non dovrebbe esserci rischio di piogge @TgrRai - infoitinterno : Meteo, raid polare in arrivo per la Befana con neve a bassa quota: ecco in quali regioni - bresciameteo : Cielo sereno in arrivo a #Brescia (1°C) #meteo -