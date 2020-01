LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: palla a due al Mediolanum Forum (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-5 Ancora Thomas a bersaglio col palleggio, arresto e tiro dall’angolo. Rodriguez con 2 falli deve uscire, lasciando posto all’esordiente Sykes. 9-3 Corre bene l’Olimpia dopo un’altra ottima difesa che costringe i russi alla persa. Rodriguez in contropiede sigla il +6. 7-3 Ottima difesa milanese e sulla tripla sbagliata da Rodriguez Scola è il più lesto di tutti a rimbalzo. 5-3 Risponde con la stessa moneta Rodriguez in transizione! 2-3 I russi rispondono con la tripla di Thomas. 2-0 Tarczewski sigla i primi due punti in semi gancio dopo assist di Scola. 20:45 INIZIA IL MATCH! 20:43 I QUINTETTI TITOLARI: Milano: Rodriguez-Roll-Micov-Scola-Tarczewski; Zenit: Khvostov-Abromaitis-Ponitka-Thomas-Iverson. 20:39 È in corso la presentazione delle due squadre. Pochi minuti alla palla a due! 20:35 Oltre ... Leggi la notizia su oasport

