Lazio, a Brescia per proseguire il filotto di successi: live su Sky (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Serie A si appresta a tornare dopo la pausa natalizia con il diciottesimo turno, che si apre con una sfida che potrebbe apparire dall’esito quasi scontato, ma il bisogno di conquistare punti da parte di entrambe invita a non lasciarsi andare a troppi pronostici: questa è un po’ la sintesi di Brescia-Lazio. I precedenti … L'articolo Lazio, a Brescia per proseguire il filotto di successi: live su Sky Leggi la notizia su calcioefinanza

EStiGranKatzi : #BresciaLazio Domattina partenza per #Sirmione (Garda), terme e relax. Domenica si va a Brescia! Avanti Lazio caric… - LazioNews_24 : - Agimegitalia : Speciali #Marcatori: nel match #BresciaLazio vale 5.00 la coppia #Balotelli – #Immobile in gol @Betpointnews -