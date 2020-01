La storia della Befana (Di venerdì 3 gennaio 2020) La storia della Befana, la donna in scopa che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, secondo la tradizione, porta regali o carbone ai bambini. ROMA – L’Epifania tutte le feste porta via. Questo è uno dei detti che riguardano il 6 gennaio, l’ultimo giorno del periodo natalizio. Ma qual è la storia della Befana? Difficile dire da dove provengono le origini della donna che sulla scopa poco dopo la mezzanotte del sesto giorno del primo mese dell’anno porta i regali (ai bambini buoni) e il carbone (a quelli cattivi). La storia della Befana L’origine del nome della Befana molto probabilmente risale a un insieme di riti propiziatori pagani risalenti più o meno al decimo secolo a.C. Da questo momento in poi la storia dell’Epifania ha avuto tati cambiamenti. L’ultimo risale durante il periodo fascista, quando Mussolini aveva deciso in questo ... Leggi la notizia su newsmondo

