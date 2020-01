La rottura tra Di Maio e Di Battista (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nelle more della cacciata di Gianluigi Paragone dal MoVimento 5 Stelle c’è il caso di Alessandro Di Battista, che per la prima volta si è messo esplicitamente di traverso alle direttive dei vertici del M5S elogiando il senatore uscente che intanto minaccia cause su cause. Annalisa Cuzzocrea su Repubblica spiega che la scelta di Dibba ha causato una rottura con Di Maio: «Pluralismo non significa anarchia — ha detto ai suoi il ministro degli Esteri — il Movimento è fatto di tante voci, mi auguro che tutte siano presenti agli Stati generali di marzo, ma non è possibile accettare che ognuno faccia quel che vuole contro la comunità di cui fa parte». Ogni stoccata ha bersagli precisi. La prima è riservata all’ex ministro Lorenzo Fioramonti e a Gianluigi Paragone: «Al Movimento servono persone che lavorino per ottenere risultati, non visibilità». La seconda, un’accusa non nuova, pare ... Leggi la notizia su nextquotidiano

meliodaskek : Comunque in mezz'ora mi sono appassionato alla rottura tra anima e la sabrigamer che ridere - hasDarkHorse : @arianoglande E anche io, preferisco avere la conferma. Però dai abbiamo quasi superato la rottura tra Mark e Ethan… - FZaccara : @Fabius40884986 @daniel78ASR @Piero_Farenti sono pienamente d'accordo con te è questo il suo maggior fallimento, pe… -