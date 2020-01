Il raid Usa in Iraq divide i leader sovranisti. Salvini esulta, Meloni lo gela: «Fase complessa: no al tifo da stadio» (Di venerdì 3 gennaio 2020) È sul raid americano che ha ucciso il generale iraniano Quassem Soleimani che si divide ancora una volta il fronte sovranista italiano. Come tre giorni fa, quando Giorgia Meloni aveva espresso il suo apprezzamento per il discorso di fine anno di Sergio Mattarella, a differenza di Matteo Salvini che ha criticato il Capo dello Stato per lui troppo «mellifluo». Stavolta è la politica estera a dividere i due leader sovranisti, con Salvini che esulta per il raid americano, per il quale «donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati del mondo, un terrorista islamico – dice il leader della Lega – un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà». Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno ... Leggi la notizia su open.online

