Hanno vinto gli inglesi: il fuorigioco non può essere questione di capelli e o di nasi lunghi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il calcio imbocca una strada che ci piace definire della ragionevolezza. Il fronte inglese – che nell’Ifab (L’International Football Association Board) ha quattro giudici su otto – sembra aver vinto la propria battaglia. Il fuorigioco non può essere più questione di capelli o di nasi lunghi. Questo può e deve essere vero per quel che riguarda la linea di porta ma la vivisezione dell’azione per stabilire se sia fuorigioco per un centimetro, no. Lo ha stabilito, appunto, l’Ifab. Ne ha scritto oggi Repubblica che ha ripreso un dibattito molto intenso all’estero soprattutto in Gran Bretagna. Addio agli offside millimetrici, in cui basta la punta di uno scarpino oltre la linea dei difensori per annullare un gol. Questa “vivisezione” dell’azione non piace all’Ifab. L’ha spiegato il segretario generale Lukas Brud: «In teoria un fuorigioco di un ... Leggi la notizia su ilnapolista

