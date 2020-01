Anno nuovo, problemi ambientali vecchi: il 2020 di Milano e Roma (Di venerdì 3 gennaio 2020) Secondo i dati relativi ai voli aerei di Jetcost, Milano è stata la città europea più cercata per trascorrere il capodAnno dopo Londra. Che il turismo si stia trasformando nella voce più prolifica per le casse cittadine, lo si capisce anche leggendo il bilancio preventivo del 2020 del Comune di Milano, dove ci si aspetta un incasso tra i 50 e i 55 milioni dalla tassa di soggiorno, +30% rispetto al 2017. Il “modello Milano” piace in Italia e all’estero, ma i dati sul turismo di queste ore offuscano, al solito, altri valori che raccontano le problematiche che i residenti respirano in città. (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)Dal 27 dicembre in poi, i valori di pm10 nell’aria hAnno superato la soglia massima prevista di 50 microgrammi per metro cubo. Quel giorno il valore segnava 53,3, il giorno seguente 57,9, 66 invece il 29 dicembre, 56,3 il 30, 61,5 ... Leggi la notizia su wired

