Uccio De Santis sarà operato alla spalla. Il comico: "Grazie a medici e infermieri del Policlinico di Bari" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo l'incidente di Capodanno De Santis ha una "frattura pluriframmentaria scomposta da scoppio della scapola sinistra con importante versamento periarticolare". Stop di 40 giorni Leggi la notizia su repubblica

