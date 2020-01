The Witcher di Netflix presenta una sorprendente connessione con la serie TV Il Trono di Spade (Di giovedì 2 gennaio 2020) È difficile non confrontare The Witcher di Netflix con Il Trono di Spade della HBO . Dopotutto, entrambi gli spettacoli hanno un'ambientazione fantasy medievale in cui i mostri spesso incutono meno paura della gente. I fan di entrambi gli spettacoli saranno interessati a sapere, tuttavia, che esiste una sorta di ulteriore connessione tra i due.Vladimir Furdik è il coreografo dedicato ai combattimenti all'interno di The Witcher, ma i fan de Il Trono di Spade potrebbero conoscerlo meglio come attore che ha interpretato il Re della Notte. I fan sono rimasti piuttosto sorpresi dalla rivelazione quando Furdik ha pubblicato una sua foto sul set con l'attrice che impersona Yennefer, Anya Chalotra.Furdik ha anche lavorato dietro le quinte de Il Trono di Spade come coordinatore degli stunt per le prime cinque stagioni dello show. Data la forza delle scene di combattimento in The Witcher, ... Leggi la notizia su eurogamer

