Samantha Cristoforetti, in un tweet i motivi dell’addio all’Aeronautica. E spunta la parola “disaccordo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Quattro paginette inserite in un tweet. Così Samantha Cristoforetti spiega il suo addio all’Aeronautica ma non alla sua vita da astronauta. L’ex ufficiale si è formalmente congedata oggi, presentandosi nella base del 51/o stormo di Istrana (Treviso), al quale apparteneva, per espletare alcuni passaggi di ordine burocratico. Oggi le precisazioni via social della sua scelta. Tra i ringraziamenti e il rigetto di una ipotesi di discriminazione l’astronauta parla di un “disaccordo riguardo ad alcune situazioni” espresse all’Aeronautica e di essersi congedata per “serenità” e “coerenza“. Prima ancora l’ex ufficiale spiega che da 2009 è in forza all’Esa da cui dipende e che le eroga lo stipendio aggiungendo che “l’appartenenza alla Forza Armata ha avuto negli ultimi anni un valore simbolico e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

