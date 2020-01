Rifiuti: Messina prima città metropolitana dell’isola per differenziata, +30% a dicembre (2) (Di giovedì 2 gennaio 2020) (Adnkronos) – Un dato importante arriva anche dall’incremento della qualità dei materiali a più alto valore aggiunto, “con un aumento di +49,32% di cartone, +46,66% di plastica, +15,35% di lattine, +48% di vetro, +20% di plastica, con un totale medio di + 37% di materiali differenziati raccolti e avviati a recupero nel 2019 rispetto al 2018”. “La società – conclude Lombardo – ritiene che già dai primi mesi del 2020 il dato sulla raccolta differenziata potrà superare tranquillamente il 30% stabilmente. Mentre con l’attivarsi della raccolta porta a porta nelle altre tre zone che rimangono tra l’area +Sud e l’area Nord il dato si attesterà oltre il 40%, obiettivo che si spera poter raggiungere entro e non oltre il 29 febbraio 2020”.L'articolo Rifiuti: Messina prima città metropolitana dell’isola per ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

