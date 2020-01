Reddito di cittadinanza, record di acquisti di Dom Perignon (Di giovedì 2 gennaio 2020) Da un’indagine della Guardia di Finanza sono emerse 64 denunce e 16 segnalazioni all’INPS circa diversi casi di utilizzo improprio del Reddito di cittadinanza nel territorio compreso tra Napoli e Caserta. Le forze dell’ordine hanno rintracciato 80 casi di uso improprio del Reddito tra Caserta e Napoli. Di questi, circa le metà lavorava in nero come pizzaioli, camerieri, operai, magazzinieri e muratori. Reddito di cittadinanza per il Dom Perignon Nel quartiere Ponticelli di Napoli la Guardia di Finanza ha rilevato un record di acquisti di bottiglie di Dom Perignon, una lussuosa marca di bollicine del costo di 150 euro. Un controllo ha colto in flagrante diversi autori in nero. Uno di questi, l’ex titolare di un rinomato caseificio, sarebbe stato fermato più volte a bordo di un lussuoso SUV. All’interno della sua domanda per il Reddito di cittadinanza avrebbe ... Leggi la notizia su notizie

