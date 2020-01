Messico, partitella in carcere tra Cartelli rivali finisce in tragedia: 16 morti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Volevano celebrare con una partitella l’arrivo dell’anno nuovo, l’hanno trasformata in una ecatombe. E’ la drammatica notizia che arriva in queste ore dal Messico dove una ‘amichevole’ tra due Cartelli della droga nel carcere dello Stato di Zacatecas è finita nel dramma: ci sono addirittura 16 morti, stando alle notizie che arrivano dal Paese sudamericano. La tragedia è avvenuta lo scorso martedì, ma solo ora la notizia si sta espandendo a macchia d’olio in tutto il Mondo. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1f2-1f1fd.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

