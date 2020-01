Mamma e nonna in un solo colpo, 59 enne decide vuole partorire il bimbo della figlia morta 4 anni fa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ha voluto che il desiderio della figlia si esaudisse. Una donna di 59 anni ha chiesto di poter ricorrere all’inseminazione artificiale per far nascere il bimbo della figlia morta quattro anni prima per un cancro. La ragazza è morta quando aveva solo 20 anni e aveva espresso il desiderio, prima di morire, che fosse sua madre a dare la vita al figlio. La ragazza, subito dopo aver saputo di essere gravemente malata e di non avere speranze e prima di sottoporsi a chemioterapia aveva chiesto e ottenuto il permesso di congelare gli ovuli. La ragazza pensava che la chemioterapia potesse compiere il miracolo ma non è stato così è morta e gli ovuli sono rimasti inutilizzati. Così la madre ha avuto l’idea di portare a termine la gravidanza della figlia. Secondo quanto riferito dalla 59enne ci sarebbe rivolta a una clinica a New York in grado di effettuare l’intervento, ma l’Hfea ... Leggi la notizia su baritalianews

