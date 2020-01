Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto al parlamento di garantirgli l’immunità dalle accuse di truffa e corruzione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto al parlamento di garantirgli l’immunità dalle accuse di truffa e corruzione mosse contro di lui dalla procura nazionale in relazione a tre casi giudiziari distinti. L’immunità nell’ordinamento israeliano non è automatica per i Leggi la notizia su ilpost

