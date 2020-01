"Il Governo imploderà", la profezia di Giorgia Meloni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Appoggio a sorpresa al discorso di fine anno del capo dello Stato da parte di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. In un'intervista a Il Messaggero dice infatti che s'è trattato di “un discorso di alto profilo” e che le è piaciuto, in particolare, “il richiamo all'identità italiana” che è “una visione da italiano orgoglioso” nella quale lei si ritrova “con facilità”. Però ad avviso della leader FdI, il discorso di fine d'anno Mattarella si scontra con una realtà dei fatti distante anni luce, perché “a causa dell'attuale governo” questa “è un'Italia minimale, curva su se stessa, incapace di stare a testa alta”. Insomma, la colpa è del governo Conte che “non ha alcuna visione dell'Italia”, unito solo dal collante “della paura e dell'interesse”. Prova della tenuta dell'esecutivo sono le elezioni in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio, e Giorgia Meloni non pensa “che ... Leggi la notizia su agi

Governo imploderà profezia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Governo imploderà profezia